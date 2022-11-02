Politika

İran: Rusya’dan doğalgaz alacağız, kendi gazımızı da başka ülkelere satacağız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, İran'ın Rusya’dan doğalgaz alacağını, İran gazını da başka ülkelere satılacağını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran Mehdi Safari Doğalgaz Rusya

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, ülke yönetiminin iç ihtiyaçlar için Rusya’dan doğalgaz alacağını, İran gazını da başka ülkelere satılacağını belirtti.

Sputnik’in haberine göre Safari, “İran'ın Rusya ile doğalgaz ticaretinin senaryosu, bu ülkeden gaz satın almak ve daha sonra kendi gazımızı komşu ülkelere ihraç etmek” ifadesini kullandı.

Tek sorunun, İran’ın Rus gazını alması için aracıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Safari, Rusya’yla anlaşmanın son aşamada olduğunu belirterek, “Rusya, gaz takası planını Türkiye’yle görüşüyordu, ama İran açılan fırsatları hızla değerlendirmeyi başardı” dedi.

Rusya ve İran, swap sevkiyatlar için ortak işletme kuracak. İşletme, Körfez ülkelerine doğalgaz boru hattının yapımından sorumlu olacak.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv