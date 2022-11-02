Baba Şeyh: Yeni Irak hükümeti Ezidi Soykırımı’nı tanımalı

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtlerin Baba Şeyh'i Ali İlyas, Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından başkent Erbil’de düzenlenen forumda konuştu.

Konulara siyasi yönden bakmak yerine insani olarak yorumda bulunmak istediğini belirten Ali İlyas, Ezidi Kürtlerin 8 yıl önce büyük bir katliamdan geçtiğini söyledi.

Ezidilerin 8 yıl boyunca aç kaldığını, güneşin kavurucu sıcağında ve kış ayazında yaşamak zorunda kaldığını dile getiren Ali İlyas, “8 yıl az değil” şeklinde konuştu.

Ezidilerin yaşadığı sorunların artık bir iç sorun olmadığını kaydeden Ali İlyas, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümetine seslenerek, konunun uluslararası toplumda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ezidilere yönelik katliamın soykırım olarak tanınmasıyla ilgili Irak hükümetini eleştiren Ezidi Kürtlerin Baba Şeyh'i Ali İlyas, Kürdistan Bölgesi dışında 11 ülkenin bunu soykırım olarak tanıdığını ve Irak’ın henüz soykırımı tanımadığını söyledi.

Ali İlyas, “Peki bu durumda sorunlarımızı nasıl çözeceğiz?” diye sordu.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa değinen İlyas, “Umarım oradaki savaş son bulur. Çünkü biz Ezidiler savaşın yaşattığı acıyı biliyoruz. Bu ateş bir an evvel son bulsun” dedi.

Ezidilere yönelik katliamdan sonra binlerce kişinin göç etmek ve mülteci kamplarında yaşamak zorunda kaldığını anımsatan İlyas, “360 bin Ezidi ne durumda olacaktı?” diye sordu.

Ezidi mültecilerin çadırlarda çok zor günler geçirdiğini belirten Ali İlyas, Irak’taki yeni hükümetin bu soruna çare bulması gerektiğini vurguladı.

Ali İlyas, “Yeni Irak hükümeti Ezidi Soykırımı’nı tanımalı, haklarımızı savunmalı ve Şengal’i inşa etmek için çalışmalıdır” dedi.

Ezidilerin katliamlarla yok edilebilecek bir toplum olmadığını söyleyen İlyas, “Biz topraklarımızı hiç kimseye bırakmadık, inşallah bırakmayacağız da” diye konuştu.