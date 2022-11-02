Politika

Fed faizi 15 yılın zirvesine çıkardı

ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
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ABD Fed faiz artışı

HABER MERKEZİ

Fed politika faizini 75 baz puan artırdı.

Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bu toplantıda Fed yetkililerinin tahminlerine yer verilen “dot plot” yayımlanmadı.

ABD'de ara seçimler dolayısıyla enflasyondaki kalıcılık önemli bir başlık olarak öne çıkmıştı.

Cumhuriyetçiler yüksek enflasyonu en önemli sorun olarak sunarken, suçu ABD Başkanı Joe Biden ve partisine yüklemeye çalışıyor.

Geçen hafta, iki Demokrat senatör Powell’a faiz oranlarını çok fazla yükselterek “gereksiz sorunlara” yol açmama çağrısı yapmıştı. Tüm bu gelişmeler öncesinde ABD’de açıklanan JOLTS verileri, ülkede açılan yeni iş pozisyonlarının Eylül ayında 437 bin artışla 10,7 milyona yükseldiğini gösterdi.

 

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