Kılıçdaroğlu’ndan ‘uyuşturucu baronları’na: Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’dan KRT TV’nin sorularını yanıtladı.

“İngiltere’ye Kılıçdaroğlu niye gitti?” sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

“İngiltere’ye Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak, içinde bulunduğu krizden Türkiye’yi nasıl çıkarırız, bilgi ekonomisini ülkemizde nasıl egemen hale getiririz, nasıl bu işi çözeriz, temiz parayı Türkiye’yi nasıl getiririz, Türkiye’yi kirli paradan nasıl arındırırız… Bunun için Londra’dayım. Görüşmelerimi de bu çerçevede yapıyorum.”

“Finans çevreleri ile teknoloji çevreleri ile bilgi ekonomisi konusunda yayın yapanlarla, toplumun değişik kesimleri ile… Yani ülkede, Türkiye’de; katma değeri yüksek ürün üretmek, işsizlik sorununu çözmek, Türkiye’ye temiz parayı getirmek, Türkiye’yi kara paradan nasıl arındırırız… Bunun çalışmalarını yapıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Açık ve net şunu söyleyeyim: Önce maddi olarak batırdılar, evet mi evet. Ekonomi meydanda mı, meydanda. Sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi batırma süreci başladı” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Erdoğan güya, sigaraya karşı. Ama, uyuşturucu parasında sorun yok, Erdoğan’a göre. Ülkeyi gri listeye soktular. Kara para pisliğinin bulaştığı ülkeler listesidir bu. Bu ne demek? İş yapmamak demek. Sürekli kontrol altında tutulmamız demek. Yani Türkiye’nin sürekli kontrol altında tutulması demek. Ama daha büyük bir sorun var. Kara para ile gelen mafyalar… Yani baronlar at koşturuyorsa ülkede, burada sorunumuz var. Allah aşkına ben sormak isterim. Sırpların ne işi var İstanbul’da. Sorun kendinize: Sırplar İstanbul’da ne iş yapar? Uluslararası uyuşturucu pislikleri İstanbul’u doldurdu. Daha ağır bir şey söyleyeceğim ama dilim varmıyor. O pisliklere sesleniyorum. Hala hayattayken kaçın. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğim. Kafalarını koparacağım. Evlatlarımızı zehirleyenlere karşı asla ve asla acımayacağım.”

“BU İŞE GÖZ YUMANLAR HAPSE GİRECEK”

“Emniyet’in raporları bunları anlatıyor zaten” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Emniyet’in raporlarını dahi okumaktan aciz insanlar bunlar. Bay Kemal’in verileri değil, söylediğim rakamlar benim rakamlarım değil. Bu rakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazdığı raporlardaki rakamlar. Yani devletin verileri. Bu işe göz yumanlar hapse girecek. Evet yine söylüyorum. Bu işe göz yumanların hapse gireceğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda çok netim ve kararlıyım.”

“TEMİZ PARANIN GİRDİĞİ SOKAKTAN UYUŞTURUCU PARALARI KAÇACAK”

Kılıçdaroğlu, “Çözüm nerede? Bir yalandan, ‘bacak kırma’ algısı; yok torbacı operasyonu algısı… Boş şeyler bunlar. Bunlar toplumu kandırmak. Gerçek çözüme odaklanacağız. Çözüm: Temiz parayı, temiz yatırımcıyı Türkiye’ye getirmektir” dedi ve şu hususlara değindi:

“Temiz para, temiz yatırımcı. O paralarla, o yatırımlarla gençleri sokaklardan toplayacağız. Temiz paranın girdiği sokaktan; kirli para, uyuşturucu paraları kaçacak. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun sözünü verdim. Bunun için Londra’dayım. Halkımızdan ricam, sabırla Bay Kemal’i beklesinler. Kasım sonunu beklesinler. Çok ama çok güzel şeyler açıklayacağım.”

“ERDOĞAN, BENİM MUHATABIM DEĞİL ASLINDA”

Erdoğan’ın kendisi hakkındaki açıklamaları için de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Erdoğan’ın aklı ermez. Katma değeri yüksek ürün ne demektir bilmez. Üstün yetenek inşası ne demektir, bilmez. Bilgi ekonomisi ne demektir, bilmez. Üniversitelerin özerkliği ne demektir onu bilmez. Bunları bırakalım. Erdoğan, benim muhatabım değil aslında. Erdoğan’a çağrı yaptım: Kendine güveniyorsan; vizyon konusunda, ekonomi konusunda, dış politika konusunda, iç politika konusunda, çiftçiler konusunda, esnaf konusunda… İstiyorsa gelsin, tartışalım. Cesaretli olsun, korkmasın. Ben adam yemem. Çıkar karşıma otururuz, mertçe tartışırız. Öyle uzaktan laf atmanın hiçbir mantığı yok.”

“OLAYI SULANDIRMAYA GEREK YOK”

Kılıçdaroğlu, "AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi" ile ilgili soruya; “O konuda grup başkanvekillerimiz gerekli açıklamayı yaptılar zaten. Bizim bir kanun teklifimiz var. Sağa sola sapmaya gerek yok. Olayı sulandırmaya gerek yok. Kanun teklifimiz gelir, Meclis Genel Kurulu’na, kabul ederler, mesele de çözülür. Kadının kılık kıyafeti ile siyasetçiler ilgilenmesin, temel hedefimiz de buydu zaten” yanıtını verdi.