Politika

Hol Kampı’nda Ezidi kız kardeşler kurtarıldı

Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı’nda 2 Ezidi kız kardeş kurtarıldı.
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Foto: Arşiv / AFP
Foto: Arşiv / AFP
kürdistan Ezidi Kürtler Rojava Hol Kampı DAİŞ Şengal

ERBİL (K24)

Bugün, Haseke’deki Hol Kampı’nda düzenlenen operasyonda 2 Ezidi Kürt kızının kurtarıldığı bildirildi.

Kız kardeşlerden Aliye Xelef Xıdır’ın 10 yaşında, Nidal Xelef Xıdır’ın ise 13 yaşında olduğu kaydedildi.

Kız kardeşlerin Şengal’in Solax köyünde doğdukları belirtildi.

3 Ağustos 2014’te Şengal’e saldıran DAİŞ'in, Xıdır kardeşleri köylerinden kaçırdığı öğrenildi.

DAİŞ, Ağustos 2014'te Şengal’e yönelik saldırarak 5 binden fazla Ezidi Kürt’ü öldürüp, binlercesini kaçırmıştı.

Saldırıdan sonra binlerce Ezidi yerinden oldu. İstatistiklere göre şu ana kadar 3 bin 554 kişi kurtarıldı, 2 bin 717 kişi ise hala kayıp.

Suriye ve Rojava’nın en büyük kamplardan biri olan Hol Kampı, dünyanın en tehlikeli kampı olarak nitelendiriliyor.

 

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