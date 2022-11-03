KDP, Duhok’ta 14’üncü kongresini gerçekleştiriyor

DUHOK (K24)

Geçmişte 13 kongre gerçekleştiren Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), ilk defa Duhok’ta kongre gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 1000 üyeden oluşan KDP kongresi üyelerinin, başkanlık konseyi üyelerini seçmesi ve partinin iç tüzüğünü oylaması bekleniyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında, KDP kongresi üyeleri parti organları tarafından seçilirken, 600 üyenin parti kongresine katılacak 800 üyeyi seçtiği bildirildi.

Kongre tüzüğüne göre seçilen üyelerin yanı sıra politbüro ve başkanlık konseyi üyeleri oylama olmaksızın kongre üyesi olurken, kongre üyelerinin yüzde 25’inin kadın olması gerekiyor.

KDP’nin 14’üncü kongresine yaklaşık 1000 kongre üyesinin katılması bekleniyor.

Partinin son kongresi 2010 yılında yapılmıştı.

Parti iç kurallarına göre kongrenin 4 yılda bir yapılması gerekirken, 14. Kongre DAİŞ ve Covid-19’la mücadele nedeniyle ertelenmişti.

1946'da “Yan Kurdistan Yan Neman” (Ya Kürdistan Ya Ölüm) sloganıyla kurulan ve mücadelesine başlayan KDP, Eylül Devrimi ve Mayıs Devrimi gibi kesintisiz bir dizi zafer ve başarı kaydetti.

KDP, Kürdistani Cephe'nin kurulmasında ve 1991 ilkbahar ayaklanmasında (Raperin) da kilit rol oynadı.

KDP, Kürdistan Parlamentosu'nun ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin art arda kabinelerinin oluşumundaki ana partilerden biri oldu.

KDP, 2017’de gerçekleştirilen Kürdistan Bağımsızlık Referandumunun da öncülüğünü yaptı.

KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ KONGRELERİNİN TARİHİ

1. Kongre: 16 Ağustos 1946’da Bağdat’ta Said Fehim’in evinde 70 kişinin katılımıyla gizlice yapıldı.

2. Kongre: 1951 Mart’ında Bağdat’ta Ali Hamdi’nin evinde 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

3. Kongre: 26 Ocak 1953’te Kerkük’te 35 ila 40 kişinin katılımıyla yapıldı.

4. Kongre: 4-7 Ekim 1959’da Bağdat’ta Kake Ziyad’ın evinde Mele Mustafa Barzani başkanlığında yapıldı.

5. Kongre: 1960 Mayıs’ında KDP’nin Bağdat’taki bürosunda gerçekleştirildi.

6. Kongre: 1964 Temmuz ayında Süleymaniye’nin Kaladize kasabasında yapıldı.

7. Kongre: 15 Kasım 1966’da Erbil’in Gelale kasabasında gerçekleştirildi.

8. Kongre: 1 Temmuz 1970’te Erbil’in Nawpirdan kasabasında 488 delegenin katılımıyla yapıldı.

9. Kongre: 4 Ekim 1979’da yapıldı, Mesud Barzani başkan seçildi.

10. Kongre: 2-12 Aralık 1989 tarihleri arasında 332 delegenin katılımıyla Urmiye’nin Mergewer kasabasında yapıldı.

11. Kongre: 1993 yılında başkent Erbil’de 2167 delegenin katılımıyla yapıldı.

12. Kongre: 6-14 Ekim 1999’da başkent Erbil’de 1473 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.

13. Kongre: 12 Aralık 2010’da başkent Erbil’de 1500 delegenin katılımıyla yapıldı.