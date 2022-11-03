Politika

Başkan Barzani: Kongre sonuçlarının milletimizin çıkarlarına hizmet etmesini umuyorum

Başkan Barzani, KDP’nin 14’üncü kongresi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
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kürdistan KDP Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 14’üncü kongresi dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Duhok kentinde Kürdistan Demokrat Partisi’nin 14’üncü kongresi çalışmalarına başlanıyor.

Bu vesileyle KDP’nin tüm üyeleri, taraftarları ve Kürdistan halkını kutluyorum. KDP’nin 14’üncü kongresinde çıkacak sonuç ve görevlendirmelerin, milletimizin yüksek çıkarlarına hizmet etmesini umut ediyorum.”

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