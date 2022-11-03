ENAG: Enflasyon yüzde 185’i geçti

HABER MERKEZİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Buna göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı.

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG bugün de ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde 1.92 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 21.50 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.