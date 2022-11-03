ENAG: Enflasyon yüzde 185’i geçti / TÜİK: Enflasyon yüzde 85,51

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Buna göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı.

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG bugün de ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde 1.92 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 21.50 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

TÜİK: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 85,51 OLDU

TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 yükseldi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. En az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu.

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu. En az artış gösteren grup yüzde 33,48 ile haberleşme olarak belirlendi.