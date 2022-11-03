Politika

ABD: Rus generaller Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı değerlendirdi

Rus generallerin Ukrayna’da nükleer silah kullanmayı değerlendirdiği bildirildi.
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dünya Rusya Ukranya savaşı Nükleer silah

HABER MERKEZİ

Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, Rus askeri yetkililerin geçen ay Ukrayna'daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini görüştüklerini söyledi.

ABD'ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmadı.

Beyaz Saray yetkilileri de geçtiğimiz aylarda nükleer silahların kullanılması ihtimaliyle ilgili kaygılarının arttığını bildirdi. Ancak Rusya'nın nükleer kullanmaya hazırlandığına yönelik bir işaret görmediklerini de ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı'yı "kasıtlı olarak konuyu gündeme taşımakla" suçlamıştı.

Eylül ayı sonlarında ise Putin, nükleer silah ve Batı karşıtı retoriği yükseltti ve Rusya'yı ve Ukrayna'da işgal edilen bölgeleri "korumak için her aracın masada olduğunu" söylemeye başladı.

Putin, "Bu bir blöf değil" dedi ve Rus silahlarının NATO cephaneliğindekilerden çok daha gelişmiş olduğunu ileri sürerek Batı'yı "nükleer şantaj yapmakla" suçladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD medyasında yer alan "Rus generallerin nükleer silah kullanmayı tartıştıklarına" yönelik haberleri şöyle yorumladı:

"Son aylarda [nükleer silah kullanımıyla ilgili] potansiyelin yükseldiğine ilişkin artan bir kaygıya sahibiz."

Rusya'nın Ukrayna savaşında sahada yaşadığı kayıplar, nükleer silah tehdidini daha çok zikretmesini de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Moskova, Ukrayna ordusunun radyoaktif madde içeren "kirli bomba" kullanabileceği iddiasında bulunmuştu.

Batı ve Ukrayna ise iddianın, söz konusu içeriğe sahip bombaların kullanılması halinde suçu baştan Kiev'in üzerine atma amacı taşıdığını dile getirmiş ve iddiaları reddetmişti.

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