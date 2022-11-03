Netanyahu fark attı

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Seçmenlerin yaklaşık yüzde 97’sine denk gelen 4 milyon 133 bin 566 oya göre, Likud Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bloğu toplam 120 sandalyeden 65’ini aldı ve böylece söz verdikleri gibi sağ eğilimli bir hükümet kurabilirler.

Buna karşılık, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki mevcut koalisyon kampı sadece 50 sandalye kazandı.

Arap partileri ise 10 sandalye ile Knesset’teki temsiliyetlerini korudu.

Eymen Avde liderliğindeki Demokratik Barış ve Eşitlik Cephesi Koalisyonu ile Ahmed et-Tıybi başkanlığındaki Değişim için Arap Listesi barajı geçti.

Muhafazakar bir İslami parti olan Mansur Abbas’ın Birleşik Arap Listesi de 5 sandalyeyle gerekli olan yüzde 3.25 barajını aştı.

Sami Ebu Şahade liderliğindeki Balad partisi ise seçim barajını aşamadı.

Merkez Seçim Kurulu, ikamet ettikleri ilçe dışında oy kullanan seçmenlere yönelik mobil oyların sayımının ardından bugün sonuçların açıklanacağını bildirdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sonuçları açıklandıktan sonra partiler ve vatandaşlar bunlara itiraz edebilir.

Yasaya göre, kurul bu itirazları 7 gün içinde görüşecek ve nihai sonuçlar önümüzdeki Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin oluşumunu düzenlemekten sorumlu olacak ve hükümeti kurmak için Knesset’in bir üyesini atayacak.

Yasaya göre bu görev, en büyük bloğu yöneten veya milletvekillerinden en fazla destek alan vekile verilmelidir ve her iki durumda da bu kişi Netanyahu olacaktır.

Kendisine hükümeti kurması için üç hafta süre verilecek ve süre iki hafta daha uzatılabilecek.

Hükümeti kurmakta başarısız olursa, cumhurbaşkanı aynı şartlarla başka bir milletvekili atayabilir veya tüm Knesset’i bununla görevlendirebilir.

Tüm bu süre boyunca Lapid, başka bir hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine devam edecek.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu’nun rakibi Başbakan Lapid’in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı.

Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki Avigdor Lieberman liderliğindeki Yisrael Beitenu (İsrail Evimiz) 5 milletvekili kazandı. Aynı bloktaki sol parti Meretz ise seçimlerde 4 milletvekili elde etti.

Onlarca yıldır Siyonist hareketin ve İsrail’in kurulmasında ve yönetilmesinde başrol oynayan İşçi Partisi ise bugün 7 sandalyeden 4 sandalyeye düşerek, Knesset’teki en küçük parti haline geldi.