Tarih

Adıyaman | Perre Anti Kenti'nde 1800 yıllık mozaik taban bulundu

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Perre Anti Kenti'nde 1800 yıllık mozaik taban bulundu.
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Pere Antik Kenti'nde bulunan mozaik taban (Foto: AA)
Pere Antik Kenti'nde bulunan mozaik taban (Foto: AA)
kürdistan Adıyaman Pere Antik Kenti

HABER MERKEZİ

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001 başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde, 12 metrekarelik mozaik taban gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan geçen yıl Nekropol alanda başladıkları kazılarda bir sosyal yaşam alanı tespit ettiklerini, bu alanda özellikle dokuma atölyesi ve alt tabanda 2'nci yüzyıla ait bir mozaik tabanı tespit ettiklerini dile getirdi.

Kazı çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Alkan, "Bu mozaik taban siyah, beyaz ve mavi parçalarla oluşturulmuş. Taban mozaiği üzerinde ise ağ motifi bulunmakta. Hemen yan tarafında ise tuğlalarla yapılmış bir taban ve 4 girişi bulunuyor. Kazılarda çok ciddi sürprizler ile karşılaşıyoruz" diye konuştu. (Kaynak: AA)

Pere Antik Kenti
Pere Antik Kenti
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