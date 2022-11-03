Politika

İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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Deborah Bronnert
Deborah Bronnert
dünya Deborah Bronnert İngiltere Rusya Sivastopol

HABER MERKEZİ

İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Sivastopol'deki Rus Karadeniz Filosu'na yapılan saldırı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığına sabah saatlerinde gelen Büyükelçi Bronnert, binaya girişinde bir grup Rus vatandaşı tarafından protesto edildi.

Bronnert, "İngiltere terörist ülke" pankartları ve sloganları ile karşılandı.

Bakanlıkta yaklaşık yarım saat kalan Bronnert, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplamadan binayı terk etti.

Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sivastopol'de Rus Karadeniz Filosu’nun gemilerine ve altyapısına 29 Ekim'de insansız hava araçlarıyla, deniz ve hava saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Kiev'in bu eylemleri İngiliz uzmanların rehberliğinde gerçekleştirildi. Bu bağlamda İngiltere Büyükelçisi yakın bir zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılacak" açıklamasında bulunmuştu.

 

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