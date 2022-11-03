Biden ve Bin Zayid ikili ilişkileri görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke arasında imzalanan "Temiz Enerjinin Hızlandırılması Ortaklığı" anlaşmasının detaylarını görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, görüşmede taraflar stratejik ilişkilerin derinliğini vurgularken, enerji güvenliği de dahil olmak üzere küresel sorunları da ele aldı.

BAE Devlet Başkanı ve ABD Başkanı, video konferans aracılığıyla gerçekleştirdikleri görüşme sırasında, dün iki ülkenin temiz enerjiye yatırım yapmak ve ortak iklim hedeflerini ve küresel enerji güvenliğini teşvik etmek üzere açıklamış oldukları BAE-ABD kapsamlı girişimini gözden geçirdi. Bu ortaklık kapsamında, 2035 yılına kadar iki ülkede ve dünya çapında gelişmekte olan ekonomilerde, ek 100 gigawatt temiz enerji üretmek için 100 milyar dolar yatırım yapılacak.

Görüşmede taraflar girişimi memnuniyetle karşıladı ve 2050 yılına kadar ‘iklim tarafsızlığı’ hedefi ile uyuşan hedef ve iklim eylemlerini destekleme taahhütlerini vurguladı.

Taraflar, ‘iklim tarafsızlığı’ hedefine ulaşmak için önemli bir adımı teşkil eden bu girişimin önemine dikkat çekti.

İki taraf da küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturmaya, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya ve bu konudaki işbirliklerini derinleştirmeye yönelik ortak çıkarlarını vurguladı.

Bin Zayid bu bağlamda, küresel talebi karşılamak ve enerji güvenliğini artırmak için ülkesinin hem yenilenebilir enerji hem de düşük karbonlu konvansiyonel enerjide üretim kapasitesini artırmak üzere yaptığı önemli yatırımlara dikkat çekti.

BAE Devlet Başkanı, özellikle kısıtlı doğal su kaynaklarına, uzun sahil şeridine ve sert iklime sahip ülkelerde, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Devlet Başkanı, BAE’nin enerji geçişinde oynadığı role dikkat çekti.