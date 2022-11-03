Yaşam

Şırnak’ta husumetli aileler barıştırıldı

Şırnak'ta iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi.
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Şırnak (Foto: İHA)
Şırnak (Foto: İHA)
kürdistan Şırnak aileler barış

HABER MERKEZİ

Şırnak kent merkezinde 6 Ekim'de çıkan ve 1 kişinin yaralandığı sopalı ve bıçaklı kavganın ardından aralarında husumet oluşan iki aile Uludere ilçesinin Şenoba Beldesi Belediye Başkanı Alihan Babat ile Hazım Babat'ın girişimiyle barıştırıldı.

Şenoba Belediye binası bahçesinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Babat, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Şırnaklı gençlere seslenen Babat, "Herkes hem kendi geleceği hem de birlik ve beraberliğimiz için suç teşkil edecek unsurlardan uzak dursun. Şırnaklı kanaat önderlerinden de isteğimiz gençlerimize bu tür olayların bir daha yaşanmaması için nasihatte bulunmaları" dedi.

Babat, sağlanan barışın her iki aileye de hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra barışan iki ailenin bireyleri el sıkıştı. (Kaynak: AA)

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