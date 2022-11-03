Politika

Başkan Barzani’den KDP üyelerine yönelik yeni karar

KDP'nin 14. Kongresi'nde Başkan Mesud Barzani’nin KDP üyelerinin şikayet ve eleştirilerini kendisine iletebilecekleri için bir kanalın kurulması kararı aldığı bildirildi.
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kürdistan KDP Mesud Barzani Duhok Zagros Fettah

DUHOK (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) 14. Kongresi'nde Başkan Mesud Barzani’nin KDP üyelerinin şikayet ve eleştirilerini kendisine iletebilecekleri için bir kanalın kurulması kararı aldığı bildirildi.

K24’e konuşan KDP 14. Kongre Üyesi Zagros Fettah, Başkan Barzani’nin KDP’nin 14. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, KDP’nin her üyesinin şikayetlerini bu kanal üzerinden iletebileceğini söylediğini aktardı.

Başkan Barzani’nin söz konusu iletişim kanalını bizzat denetleyeceğini kaydeden Fettah, Başkan Barzani’nin partisinin hiçbir üyesinin hiçbir yerde haklarından yoksun bırakılmayacağına söz verdiğini belirtti.

Fettah, Başkan Barzani'nin konuşmasında, partinin durumuna ilişkin çok güzel açıklamalarda bulunduğunu ve bir takım önerilerde bulunduğunu kaydederek, “Öneriler gençlere ve kadınlara daha çok önem vermeyi içeriyor. Aynı zamanda geçmişte görev yapan kadroların partiyi güçlendirmek için yeni nesille birlikte çalışmasını içeriyor” dedi.

KDP, ‘Özgürlük, Demokrasi ve Adalet’ sloganıyla Duhok’ta 14’üncü kongresini gerçekleştiriyor.

Kongrede, Başkan Mesud Barzani yeniden KDP Başkanı seçilirken, Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani partinin başkan yardımcıları olarak seçildi.

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