Üst düzey Erbil heyeti Bağdat’a gidiyor

ERBİL (K24)

K24'ün edindiği bilgiye göre, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden üst düzey bir heyet 8 Kasım’da Bağdat'ı ziyaret edecek ve Irak hükümet yetkilileriyle görüşecek.

Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki görüşmelerin ana başlıklarının 2023 yılı bütçesi ile petrol ve gaz konuları olacağı kaydedildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, daha önce düzenlediği basın toplantısında parlamento tatili öncesi bütçeyi hazırlamak için ciddi bir şekilde çalıştıklarını açıklamıştı.