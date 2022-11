Demirtaş'tan Elon Musk'a: 7 dolara ne dersin?

HABER MERKEZİ

Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'da 'mavi tik' ücretini ayda 8 dolar olarak belirlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Musk'ın tweet'ini alıntılayan Demirtaş, “Selam Elon! Platformu satın alır almaz mavi tik ile oynamanız hiç hoş değil. Siz patronlar, zaten kullanıcılardan para kazanıyorsunuz. Bu parayı ödemesi gereken siz olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?" dedi.

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, daha önce ücretli olacağını duyurduğu mavi tik özelliği için ayda 8 dolar verileceğini belirtmişti

Hi Elon! It’s not nice of you to mess with the blue tick as soon as you purchased the platform. You, bosses, already monetize users. So, it should be you who has to pay. How about $7 per month? https://t.co/YfXY6vNIpn