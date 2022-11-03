Teknoloji

Demirtaş'tan Elon Musk'a: 7 dolara ne dersin?

Twitter'da 'Mavi tik'e sahip olan Demirtaş, Musk'a, "Platformu satın alır almaz mavi tik ile oynamanız hiç hoş değil. Ayda 7 dolara ne dersin?" şeklinde seslendi.
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türkiye Selahattin Demirtaş Elon Musk Twitter Mavi tik

HABER MERKEZİ

Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'da 'mavi tik' ücretini ayda 8 dolar olarak belirlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Musk'ın tweet'ini alıntılayan Demirtaş, “Selam Elon! Platformu satın alır almaz mavi tik ile oynamanız hiç hoş değil. Siz patronlar, zaten kullanıcılardan para kazanıyorsunuz. Bu parayı ödemesi gereken siz olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?" dedi.

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, daha önce ücretli olacağını duyurduğu mavi tik özelliği için ayda 8 dolar verileceğini belirtmişti

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