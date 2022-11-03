İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücüne saldırı

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Sosyal medya görüntülerine göre, 22 yaşındaki Hadis Necefi'nin ölümünün 40'ıncı günü münasebetiyle Kereç'te defnedildiği Sekine Mezarlığında toplanan kalabalık "Kahrolsun diktatör" sloganları attı.

Gösterilerin kentin sokaklarına taşmasıyla emniyet güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Tasnim Haber Ajansı, Kerec'teki olaylarda 1 Besic'in hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 polisin de yaralandığını duyurdu.

Kerec'teki olayları kontrol altına almak için çevre illerden çok sayıda polisin kente sevk edildiği belirtildi.

Hadis Necefi, Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) 22 yaşındaki Jina Emini’nin Tahran’da polis tarafından öldürülmesi sonrasında ülke genelinde başlayan gösteriler esnasında Kerec kentinde emniyet güçlerinin müdahalesinde 6 kurşunla hayatını kaybetmişti.

ROJHILAT VE İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Doğu Kürdistan’ın Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kente yayılmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, 45 gündür süren gösterilerde en az 277 göstericinin öldürüldüğünü, bunlardan 40’ının 18 yaşının altında olan çocuk, 24’ünün kadın olduğunu açıkladı.

22 eyaletteki gösterilerde protestocuların öldürüldüğü belirtilen raporda, en çok can kaybının Sistan-Belucistan, Mazenderan, Tahran, Sine ve Gilan’da meydana geldiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, gerçek ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Öte yandan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), gösterilerin başladığı günden beri 288 kişinin öldürüldüğünü, bunlardan 48’inin çocuk olduğunu açıkladı.