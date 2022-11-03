İtalyan büyükelçi: Kürdistan Bölgesi’ni destekliyoruz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Maurizio Greganti, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la olan ilişkilerinden söz etti.

Kürdistan Bölgesi ve İtalyan firmaları arasında önemli ticaret alanları olduğunu kaydeden Greganti, gıda, moda, tasarım ve mobilya gibi çok sayıda alanda işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

İtalya’nın tarım konusunda da aktif olduğunu belirten Greganti, Kürdistan Bölgesi’ndeki İtalyan firmaların önemine dikkat çekti.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda yaşayan Ezidi ve Rojavalı mültecilere de yardım etmeye devam ettiklerini dile getiren Greganti, ülkesinin askeri desteğini ise şu sözlerle değerlendirdi:

“2003’ten beri askeri eğitimlerimiz söz konusu. Yani bu, danışmanlık, eğitim, kapasite geliştirme gibi konuları kapsıyor. Kürdistan Bölgesi ile Irak’ı daha çok güçlendireceğimize inanıyoruz.”

Maurizio Greganti, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı mümkün olan her şekilde desteklediğini söyledi.

Ayrıca Irak’ta kurulan yeni hükümetten dolayı memnuniyetini dile getiren Greganti, “Irak hükümetini ve yeni kurumları elimizden geldiğince destekleyeceğiz. İtalya ile Irak arasında uzun süredir devam eden bir dostluk ve ortaklık var. Yeni hükümetle çalışmaya hazırız. Irak’ın önünde birçok zorlu süreç var ve mümkün olduğunca desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İtalyan büyükelçi, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki arkeolojik çalışmalara yönelik desteklerinin de devam edeceğini belirtti.