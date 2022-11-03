Şengal’de SİHA saldırısı: PKK'ye ait bir araç hedef alındı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti-Terör, Türkiye’ye ait insansız hava aracının (SİHA) Şengal’in Nesir Mahallesi’nde PKK’ye ait bir aracı hedef aldığını, saldırı sonucu 1 örgüt mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kürdistan Anti-Terör, Türkiye’ye ait SİHA’nın Şengal’de PKK’ye ait bir aracı hedef aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, saldırı sonucu 1 PKK mensubu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

6, 18 ve 28 Ekim’de Türkiye’ye ait SİHA’lar Şengal’de PKK mensuplarını üç kez hedef almıştı.