Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'den geçti

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Ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı.

Yasa ile salgın döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylece, yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki ceza alınmayacak. Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinecek. Ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı yapılabilecek.

Düzenlemeyle 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçları kapatılıyor.

Yaklaşık 5 milyon kişinin 9 milyon dosyası bu kapsama giriyor.

Düzenleme ile sicil affı da getirildi. 1 Ekim 2022'den önce olan borçlarını, 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin olumsuz sicil kayıtları silinecek. Borçlarını yapılandıranlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Yasa ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

Yemek yardımını nakit ödeyen işverenlerden de vergi kesintisi yapılmayacak.