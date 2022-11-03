Politika

Stoltenberg Türkiye’de: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri tamamlanmalı

NATO Genel Sekreteri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri artık tamamlanmalı” dedi.
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Stoltenberg
Stoltenberg
türkiye NATO Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu NATO üyeliği Finlandiya İsveç

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da görüştü. 

Görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini konuştuklarını belirten Stoltenberg, "Sizin önemli beklentileriniz var. Bu muhtıranın Türkiye'ye daha fazla güvenlik getirmesini bekliyorsunuz ve ben bunu destekliyorum" dedi.

Stoltenberg, “Her iki ülke de taahhütlerini yerine getiriyor ve getirecekler. Artık onları, bu üyeliği tamamlamamız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrasında basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu da "20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yenilenecek…

 

 

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