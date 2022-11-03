Genel Kurul’da Kürtçe konuşan avukat Aryen Turan gözaltına alındı

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Kürt avukat Aryen Turan, İzmir Barosu'nun 22 Ekim’de gerçekleşen 2022-2024 Olağan Genel Kurulu'nda Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) adına yaptığı konuşmada, TSK’nın PKK’ye yönelik kimyasal silah kullandığı iddiasının araştırılmasını istemişti ve konuşmasını “Jin, jîyan, azadî” sloganıyla sonlandırmıştı.

Konuşmaları sonrası hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Ekim’de soruşturma başlatılan Turan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.

Turan’ın İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldüğü öğrenildi.

Turan, Türkiye’deki pek çok basın ve İzmir’deki yerel haber platformları tarafından hedef gösterilmişti.

NE OLMUŞTU?

İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Özgürlük için Avukatlar Derneği adına konuşma yapan Aryen Turan, Aysel Tuğluk ve diğer hasta tutukluların durumuna dikkat çekmiş, kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılması gerektiğini belirtmişti. Ayrıca HDP İzmir İl binasında öldürülen Deniz Poyraz’ı anarak, konuşmasını “Jin, jîyan, azadî” sloganı ile bitirmişti. Sloganın ardından salonda bazı avukatlar Turan’a saldırıda bulunmuştu.