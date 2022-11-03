THY, Kerkük'e haftalık seferlerini başlattı

ERBİL (K24)

Türk Hava Yolları (THY) Bağdat Müdürü Hayrettin Gargı, basına yaptığı açıklamada, Kerkük’e bugün itibariyle haftada bir gün uçuşlarını başlattıklarını söyledi.

Her hafta perşembe günü bir uçağın Kerkük'e uçuş yapacağını aktaran Gargı, bunun önümüzdeki aralık ayının başına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Gargı, 3 Aralık tarihinden itibaren İstanbul- Kerkük tarifeli seferlerin haftada ikiye çıkarılacağını kaydetti.

THY olarak Kerkük'ten kalkan "ilk uluslararası uçan havayolu şirketi" olma unvanını taşımaktan mutluluk duyduğunu belirten Gargı, Kerkük'te seferlerin aşamalı olarak artırılacağını ifade etti.

Kerkük Uluslararası Havalimanı 16 Ekim’de medyaya haber verilmeden ve hiçbir Kürt yetkili katılmaksızın açılmıştı.

Havalimanına ilk uçuş ise 20 Ekim’de Bağdat’tan yapıldı. Aynı gün ilk uluslararası uçuş Kerkük’ten Suudi Arabistan’a yapıldı.