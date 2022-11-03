Bitlis ve Ağrı'da trafik kazaları: 13 yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar, tedbir amaçlı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde de, hafif ticari aracın viyadük girişindeki yüksek noktadan düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye ambulans, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra araçtaki Nadir, Aişe, Burak Bultan, Hikmet Şahin, Ümit, Erdal Kuykac ile Metin Göksu, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (Kaynak: AA)