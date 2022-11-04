Eski Irak başbakanlarından Mesrur Barzani’ye tebrik mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Duhok’ta 14’üncü kongresini gerçekleştiriyor.

Dün başlayan ve 3 gün sürecek olan kongrenin ilk gününde Başkan Mesud Barzani, yeniden KDP Başkanlığına seçildi.

Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani de KDP Başkan Yardımcısı seçildi.

Edinilen bilgiye göre Eski Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Mesrur Barzani’yi aradı ve KDP Başkan Yardımcılığı görevi için kendisini tebrik etti.

Kazimi, yeni görevinde Mesrur Barzani’ye başarılar diledi.

Eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de Mesrur Barzani’yi arayarak başarı dileklerinde bulundu.

BAŞBAKAN MESRUR BARZANİ: HER GÖREVDE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE OLMALIYIZ

Bu arada dün kongrede konuşan Başbakan, KDP’yle birlikte büyümeye ve başarmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Sayın Ölümsüz Barzani’nin kurucusu ve Sayın Mesud Barzani’nin başkanı olduğu partinin bir mensubu olmak benim için onurdur. Gururluyum” dedi.

Güvenleri için parti kurmaylarına teşekkür eden Mesrur Barzani, “Ölümsüz Barzani, ‘İnsan, milletinin hizmetkarı olmalıdır’ düsturuyla hareket ediyordu. Bizler de bu düsturda olmalıyız. Her türlü sorumluluğumuzda milletimizin hizmetinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

Hangi görevde olurlarsa olsunlar Neçirvan Barzani’yle birlikte Kürt milletinin hizmetinde olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Mesrur Barzani, şunları ifade etti:

“Sayın Başkan’ın ‘Kimseye eziyet etmeyin ve kimsenin de eziyet etmesine müsaade etmeyin’ düsturunu vazifemizin önceliği yapacağız. Tek yapmamız gereken bu millete ve partiye hizmet etmektir. Sayın Başkan’a söz veriyorum.”

Başbakan Mesrur Barzani, “Hem partimizi geleceğe taşımak hem de ülkemizin tecrübesini daha parlak bir seviyeye taşımak için bize gösterilen görev için çok teşekkür ediyorum” dedi.