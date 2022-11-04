Zelenskiy’den ‘kirli bomba’ açıklaması: Kanıtlarımız var

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Zelenskiy paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın kirli bomba iddiaları ve Ukrayna'nın inceleme talebi üzerine IAEA uzmanlarının Ukrayna'nın 3 tesiste yaptıkları incelemelerin neticesinde bir nükleer faaliyete rastlanmadığını belirterek, "IAEA’yı kontrol etmeye davet ettik. Onlara ilgili tesislerde serbest hareket edebilme özgürlüğü verdik. Ukrayna'da hiç kimsenin, herhangi bir kirli bomba üretmediği veya üretmeyeceğine dair açık ve reddedilemez kanıtlarımız var" ifadesini kullandı.

Aslında Moskova yönetiminin "kirli oyunun" peşinde olduğunu savunan Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nu Ukrayna'ya yönelik "terör" saldırıları düzenlemekle suçladı.

Rus güçlerinin son dönemlerde Ukrayna'nın enerji altyapılarına yoğun saldırıları düzenlediğini hatırlatan Zelenskiy, söz konusu altyapıların hasar aldığı için ülke genelinde 4,5 milyon aboneye şimdiye kadar elektrik hizmetin verilmediğine dikkati çekerek "Rus enerji terörüne dayanmak ve böyle bir testten geçmek şimdilik ana görevlerden biri olan ulusal bir görevimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

IAEA: UKRAYNA'DA BİLDİRİLMEMİŞ NÜKLEER FAALİYET TESPİT EDİLMEDİ

(IAEA) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın kirli bomba hazırlığı içinde olduğuna ilişkin iddiaları sonrasında Kiev yönetiminin talebi üzerine bu ülkedeki 3 nükleer tesise yönelik müfettişlerin yaptığı incelemeler hakkında Grossi'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre, Başkan Rafael Mariano Grossi, IAEA müfettişlerinin Ukrayna'nın talebi üzerine buradaki üç noktada saha içi doğrulama faaliyetlerini tamamladığını söyledi.

"UZMANLAR ZOR ŞARTLAR ALTINDA GÖREVLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİYOR"

Rusya'nın, Kiev'deki Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün yanı sıra Jovti Vodi​​​​​​​ kenti ve Dnipro bölgesinde yer alan 3 tesisteki faaliyetler hakkındaki iddiaları üzerine söz konusu incelemelerin yapıldığını belirten Grossi, müfettişlerin bu yerlerde sınırsız erişim sağladığını kaydetti.

Grossi, uzmanların savaş nedeniyle zor şartlar altında görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlara ilişkin teknik ve bilimsel değerlendirmemiz, bu üç yerde bildirilmemiş nükleer faaliyet ve materyallere dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını gösteriyor. Ayrıca çevresel örneklemenin sonuçlarını da en kısa sürede raporlayacağız" bilgisini paylaştı.

RUSYA'NIN KİRLİ BOMBA İDDİASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 22 Ekim'de Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, IAEA'nın ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu. ​​​​​​​

Ukrayna'nın talebi üzerine IAEA, bu ülkedeki 3 tesiste incelemelerde bulunmak üzere müfettişlerini göndermişti.