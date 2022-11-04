İran’da yapılan çağrılar üzerine protestocular sokaklara çıktı

HABER MERKEZİ

Eylem çağrıları nedeniyle güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, kalabalığın çok olacağı tahmin edilen bazı bölgelere takviye ekipler sevk etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Tahran’ın Naziabad, İnkılap Meydanı, Narmek, Kuzey Yadigarı İmam Bulvarı, Fidevsi Bulvarı, Aryaşehr, Tahranpars, Settar Han, Settari Caddesi, Saadet Abad, Veliasr Caddesi, Ekbatan ve daha birçok bölgesinde güvelik güçlerinin aldığı geniş güvenlik önlemlerine rağmen göstericiler çeşitli protestolar düzenledi.

Başkentin Neft Punek bölgesinde ise yol ortasına ateş yakan protestocular el ele tutuşarak ateş etrafında slogan attı.

Fars eyaletinin Fesa kenti, Kazvin, Şiraz, Kerec, Reşt, Bender Enzeli, Fuladşehr, Erak gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler protesto düzenleyip yönetim karşıtı sloganlar attı. Zaman zaman göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Rojhilat’ın Kirmaşan kentinde esnaf kepenk kapatarak gösterilere destek verdi.

Elburz Eyaleti’nin Kerec kentinde ise Hadis Necefi'nin ölümünün 40'ıncı günü münasebetiyle Kerec'de defnedildiği Sekine Mezarlığında toplanan kalabalık "Kahrolsun diktatör" sloganları attı.

Gösterilerin kentin sokaklarına taşmasıyla emniyet güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

ROJHILAT VE İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Doğu Kürdistan’ın Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kente yayılmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, 45 gündür süren gösterilerde en az 277 göstericinin öldürüldüğünü, bunlardan 40’ının 18 yaşının altında olan çocuk, 24’ünün kadın olduğunu açıkladı.

22 eyaletteki gösterilerde protestocuların öldürüldüğü belirtilen raporda, en çok can kaybının Sistan-Belucistan, Mazenderan, Tahran, Sine ve Gilan’da meydana geldiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, gerçek ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Öte yandan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), gösterilerin başladığı günden beri 288 kişinin öldürüldüğünü, bunlardan 48’inin çocuk olduğunu açıkladı.