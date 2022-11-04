MSB: Operasyon bölgesinde açılan ateş sonucu 1 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgesindeki çatışmalar nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde “Pençe-Kilit” operasyonunu yapıyor.