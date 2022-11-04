Politika

MSB: Operasyon bölgesinde açılan ateş sonucu 1 asker hayatını kaybetti

Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye karşı yürütülen operasyonda yaralanan bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan MSB Asker PKK Pençe Kilit operasyonu

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgesindeki çatışmalar nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde “Pençe-Kilit” operasyonunu yapıyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv