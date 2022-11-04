Biden: İran'ı özgürleştireceğiz

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ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California’da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran'daki gösterilerine değindi.

Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi.

Biden konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

ROJHILAT VE İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Doğu Kürdistan’ın Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kente yayılmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, 45 gündür süren gösterilerde en az 277 göstericinin öldürüldüğünü, bunlardan 40’ının 18 yaşının altında olan çocuk, 24’ünün kadın olduğunu açıkladı.

22 eyaletteki gösterilerde protestocuların öldürüldüğü belirtilen raporda, en çok can kaybının Sistan-Belucistan, Mazenderan, Tahran, Sine ve Gilan’da meydana geldiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, gerçek ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Öte yandan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), gösterilerin başladığı günden beri 288 kişinin öldürüldüğünü, bunlardan 48’inin çocuk olduğunu açıkladı.

İRAN ABD VE İSRAİL'İ SUÇLUYOR

İran yönetimi, yaklaşık 50 gündür devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD ve İsrail gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

ABD, Jina Emini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalesine ilişkin bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım kararları almıştı.

Washington yönetimi, ayrıca yakın zamanda İran'a, "Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya silahlı insansız hava araçları ve teknik yardım sağladığı" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Kasım'da "ülkedeki şiddeti kışkırtmak ve iç işlerine müdahale" gerekçesiyle üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.