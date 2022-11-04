Politika

KDP'nin 14. Kongresi: Liderlik Konseyi’nde kadın temsili artıyor

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Liderlik Konseyi'ndeki kadınların temsili yüzde 15'in üzerine çıkıyor.
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kürdistan KDP Liderlik Konseyi 14 kongre Duhok

DUHOK (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Duhok’ta 14’üncü kongresini gerçekleştiriyor.

Dün başlayan ve 3 gün sürecek olan kongrenin ilk gününde Başkan Mesud Barzani, yeniden KDP Başkanlığına seçildi.

Bu arada Irak Parlamentosu KDP Fraksiyonu Başkanı ve KDP Liderlik Konseyi adayı Viyan Sabri, kongrenin 2. gününe ilişkin K24’e değerlendirmelerde bulundu.

Viyan Sabri, kongrede Liderlik Konseyi'ndeki kadın temsil oranının yüzde 15’in üzerine çıkacağını söyledi.

Zaman içerisinde kadınların temsil oranının arttığını ve bunun çok önemli bir değişiklik olduğunu vurgulayan Sabri, kadınların devlet kurumları ile partilerdeki rolünün önemine işaret etti.

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