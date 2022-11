Erdoğan, Putin’le anlaştıklarını duyurdu: Yoksul ülkelere ücretsiz gönderilecek

HABER MERKEZİ

Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'da konuştu.

“Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçiyor” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Salgın döneminde alınan sert tedbirlerin yol açtığı tahribatın etkilerini halen hissediyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte bu yeni gerçeklik karşısında birçok ülke yalpalamakta, çaresiz kalmakta. En çok hissedenler ise Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir. Sahra Afrikası'ndaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor.”

"PUTİN İLE HEMFİKİRİZ, İHTİYACI OLAN ÜLKELERE ÜCRETSİZ GÖNDERECEĞİZ"

Tahıl koridoru anlaşması ve yaşanan krize değinen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le anlaştıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamadığı için can veren her çocuğun acısı vicdanlarımızı kanatıyor. Bu trajedilerin sona ermesi için hiçbir çaba gösterilmiyor. Dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterresle yaptığım konuşmada da 'G20'de bunu gündeme getirelim, dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş fakir ülkelere mi bunu göndereceğiz. Bunun için orda adım atalım, tahılı az gelişmiş ülkelere gönderelim, destek verelim' görüşümü ilettim. Sayın Putin ile görüşmemde de bu konu gündeme geldi. Putin, "ücretsiz olarak tahılı Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim" dedi. Hemfikir olduk, mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Bu ayın 13-14'ünde Putin ile Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Afrika'nın istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız.”

Enerji ve doğal gazla ilgili de konuşan Erdoğan, “Unutmayın, artık Türkiye inşallah doğal gazda bir 'hup' olacak ve Rusya doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Sayın Putin'in herhalde açıklamalarını dinlediniz, duydunuz. Bu çalışmayı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Ayrıca Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde, konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üniteleri etap etap devreye girdikçe bu sıkıntı tamamen çözülecek, ardından Sinop'un nükleer enerji noktasında ikinci etap olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üçüncü etapla ilgili çalışmalarını sürdürüyor” dedi.