Yaşam

Bartın'daki maden kazasında can kaybı 42'ye yükseldi

Bartın’daki maden kazasında hastaneye kaldırılan ve 3 haftadır İstanbul'da tedavisi süren maden işçilerinden biri hayatını kaybetti.
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türkiye bartın amasra maden patlaması

HABER MERKEZİ

Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu.

Maden kazasında ağır yaralanan 6 işçi ambulans uçaklarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedavisi süren madencilerden birisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamasında, "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

3 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Koca ayrıca açıklamasının devamında şu sözleri ekledi:

"Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 41 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 6 işçi ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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