Başkan Barzani tarafından 76 isme Barzani Madalyası verildi

DUHOK (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 14’üncü Kongresi’nin 2’nci gününde çok sayıda isme Barzani Madalyası’nı takdim etti.

Kürdistan Demokrat Partisi Duhok’ta 14’üncü kongresini gerçekleştiriyor.

Dün başlayan ve 3 gün sürecek olan kongrenin ilk gününde Başkan Mesud Barzani, yeniden KDP Başkanlığına seçildi.

Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ise KDP Başkan Yardımcılığına seçildi.

KDP merkez komitesinin bazı üyelerinin 14. kongrede seçimsiz olarak atanacağı bildirilirken, bu isimlerin Fazıl Mirani, Hoşyar Zebari, Azad Berwari, Mahmud Muhammed, Rebwar Yelda, Kemal Kerkuki ve Zaim Ali gibi isimler olduğu belirtildi.

Başkan Barzani tarafından kongrenin 2. Gününde aralarında Sinemxan Bedirxan’ın da olduğu 76 isme Barzani Madalyası verildi.

Madalya alan isimlerden bazıları şöyle:

Fahri Zengene, Kerim Şengali, Arif Teyfur, Kadir Ali, Mesud Saleyi, Sinemxan Celadet Bedirxan, Kurdistan Mukriyani, Sadiye Ali Katib, Mahmud Gavan, Fuad Mirani, İsmail Boseli, Reşid Nerweyi, Yasin Taha Kerkuki, Selim Abdurrahman Selim.