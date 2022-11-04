Erdoğan 'anayasa değişikliği' çağrısını yineledi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "Biz elbette ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde ülkemizi sanki kadına yönelik şiddetin ve cinayetin dört bir yanda kol gezdiği gibi bir yer sunumların aslında kendi içlerindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalışmasını da kabul edemeyiz" dedi.

"YENİ BİR TEKLİF YAPTIM"

Başörtüsü teklifi hakkında da konuşan Erdoğan, "İkna odalarını kuranlar şimdi de geldiler başörtüsü sorununu çözelim diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden nereye geldik. Ve ben şimdi yeni bir teklif daha yaptım. Hadi bakalım. Bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracak? Yalnız şaşırmayın ha! Şimdi bunu söyledim ya inanın başörtülü milletvekili adayı da koyar. Bak rozet takmaya başladı ve milletvekili adayı da koyar. Ne kadar güzel, HADEP'te var, bunlarda da olsun, İP'te de olsun. Olsun be!" ifadelerini kullandı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Anayasa değişikliği teklifini yineleyen Erdoğan, "Biz ne diyoruz şimdi; gel anayasa yapalım. Ve bu anayasayı yaparken başı açık, başı örtük herhangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler noktasında bütün kadınlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar" dedi.

AK Parti'nin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. 'Şu anda gerek yok' dediler. Peki ne olacak? 'Seçimden sonra bunu çalışalım' dediler. Bir gece yarısı kalktın yasal düzenleme yapalım dedin. Sen gece yarısı dedin, biz ise yıllardın bunu düşünüyoruz zaten. Gel diyoruz şimdi, bunu anayasa düzenlemesiyle yapalım, beraber yapalım. Verelim el ele, bu işi bitirelim, bir daha da kimse bunu gündemine almasın. Niye kaçak dövüşüyorsunuz. Her zaman bunların işi istismar siyaseti, bunlarda gerçek manada liderlik siyaseti yok."

REFERANDUM ÇAĞRISI

"Açılan tartışmaya cevabımızı bu meseleyi anayasal bir güvenceye kavuşturmayı teklif ederek verdik" diyen Erdoğan, "Yaptığımız hazırlığı Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürerek bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyduk. Hatta daha da ileri gittik. Samimiyseniz gerekirse Parlamento'da bu işi çözemiyorsak referanduma gidelim. Çünkü millet en doğrusunu söyler. Gidelim millete, bakalım millet ne diyor. Millete gitmeyi de bunlar pek kabul edemezler" ifadelerini kullandı.