Papa'dan Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısı

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Papa Francis, Bahreyn'in Sıheyr bölgesindeki Sıheyr Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen "Bahreyn Diyalog Forumu: İnsanların Birlikte Yaşaması İçin Doğu ve Batı" başlıklı toplantının kapanış oturumunda konuşma yaptı.

Bazı nüfuz sahiplerinin özel çıkarlar için çatışmaya girdiği, eski söylemleri canlandırdığı ve etki alanlarını ve karşıt blokları yeniden çizdiğini aktaran Francis, "Maalesef Doğu ve Batı giderek birbirine düşman iki denize benziyor. Ancak biz burada birlikteyiz çünkü aynı denize açılmaya kararlıyız. Seçimimiz çatışma yerine buluşma yolu, bu forumun atıfta bulunduğu diyalog yoludur" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında, dünyayı saran çatışmaları, silaha başvurmayı ve nükleer silah kullanma tehdidine yönelik eleştirilerini yineleyen Francis, "Görünüşe göre trajik bir senaryoya tanık oluyoruz. Herkesle ilgilenmek ve önem göstermek yerine ateşle, roketlerle, füzelerle, gözyaşı ve ölüme neden olan silahlarla oynuyoruz" diye konuştu.

Papa Francis, "Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi ve taraflar arasında ciddi müzakerelerin başlatılması çağrısı yapıyoruz" dedi.

Dünyayı "hassas bir dengede uçurumun kenarına" sürükleyen "karşıt bloklar" mantığını eleştiren Francis, "Çatışmaların ortaya çıkması; eşitsizlik ve iklim değişikliği felaketi gibi trajedileri gözden kaçırmamıza neden olmamalıdır" dedi.

Eğitimi teşvik etme ve yatırım yapma çağrılarını yineleyen Francis, "Eğitim olanaklarının azaldığı yerde aşırılık ve köktencilik artar" diye konuştu.

Francis, inananların savaşın küfrüne ve şiddet kullanımına "hayır" dediğini ve dinlerin barış yolunu gösterme ödevleri olduğunu söyledi.