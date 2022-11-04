Yaşam

Batman'da husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı: 7 yaralı

Batman'da husumetli iki aile arasında düzenlenen barış töreninde çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Merkeze bağlı Oymataş köyü Şeyhçoban mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Aslan ve Yüce aileleri, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve bazı kanaat önderleri tarafından barıştırılmak için bir araya getirildi.

Törende gençler arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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