Politika

Sefin Dizeyi: Kürdistan Bölgesi'nin komşu ülkelerle iyi ilişkileri var

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi'nin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.
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kürdistan Sefin Dizeyi Kürdistan Bölgesi komşu ülkeler Türkiye

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle olan ilişkilerini değerlendirdi.

Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde çeşitli sebeplerinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye ile olan ilişkilerimiz dostane ilişkilerdir. Türkiye komşumuzdur. İlişkilerimiz İran ve Suriye ile de var ama Türkiye’yle olan ilişkilerimiz daha farlıdır çünkü ekonomik önemli bir noktadır. Özellikle enerji ve petrol Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Bunun dışında 20 milyon Kürt kuzeyde yaşıyor. Türkiye ile ilişkilerimizde sebepler çoktur.”

İran ile ilişkilere değinen Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu, "İran'ın son saldırılarına rağmen ilişkileri diplomatik düzeyde devam ediyor ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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