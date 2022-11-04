İmran Han, suikast girişiminden Başbakan Şerif’i sorumlu tuttu

HABER MERKEZİ

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine yönelik suikast girişiminden sağ kurtulurken, mevcut Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kendisine yönelik saldırıdan sorumlu tuttu.

Ülkesinde silahlı saldırıya uğrayan eski Pakistan Başbakanı İmran Han suikasta dair bir açıklama yaptı.

Gazetecilere konuşan Han, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve bir askeri komutanın suikastı planladığını iddia etti.

Görevdeki hükümeti suçlayan Khan, "Hükümet güvensizlik hareketini asla kaybetmezdi, ancak koalisyon liderleri başarılı olmak için parayı kullandı. Yurtdışında milyarlarca varlığa sahip olan ve Londra'nın en pahalı dairelerinde yaşayan Şerif ailesi ile karşılaştırılamam" dedi.

Han, sağlığına kavuştuğunda İslamabad'a doğru uzun yürüyüşe devam edeceğini söyleyerek, destekçilerini Şahbaz Şerif ve Rana Sanaullah'a karşı protesto düzenlemeye devam etmeye çağırdı.

HAN’A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Han bacağından yaralanmıştı.

En az bir kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişini yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş “Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.