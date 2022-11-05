ABD: Ukrayna’nın karşı saldırıları için desteğimiz sürecek

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev'de bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü" ifadesini kullandı.

Sullivan'ın, ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediği ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Watson, Sullivan'ın ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımının detaylarını da paylaştığını aktardı.

Açıklamada, Sullivan'ın ABD'nin Ukrayna'ya insani ve ekonomik yardımlarını sürdüreceğini ve Rusya'dan saldırganlığının hesabını sormaya devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı.

SULLIVAN: GEREKLİ HER ŞEYİ SAĞLAMALIYIZ

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ülkede temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Jake Sullivan ortak basın toplantısını düzenledi.

Burada konuşan Sullivan, Rus güçlerine karşı sürdürdüğü karşı saldırı operasyonunda Ukrayna tarafına sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Ukrayna'ya bu operasyonları (karşı saldırı) sürdürmek için gerekli her şeyi sağlamalıyız." dedi.

ABD'nin, gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Sullivan, "İlerlerken desteğimizde hiçbir tereddüt, kırmızı bayrak, taviz olmayacak" diye konuştu.

Sullivan ayrıca Kiev temasları kapsamında Zelenskiy ile de bir araya geldi.

ZELENSKIY: BU HAFTA EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR BAHMUT VE SOLEDAR'DA YOĞUNLAŞTI

Bu arada Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili son gelişmeler konusunda bilgi aktardı.

Ülkesinin çeşitli bölgelerinde Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusunun mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, özelikle son hafta içinde en sıcak çatışmaların Donetsk'te yaşandığına dikkati çekti.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta boyunca en şiddetli çatışmalar, Donbas'taki Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı. Pozisyonlarımızı koruyoruz. Rus ordusu, muhtemelen Donetsk bölgesindeki bu ve diğer ilçelerde toplam iki Çeçenistan savaşındaki can ve mühimmattan daha fazla kayıp verdi."

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım paketinin onaylandığını belirten Zelenskiy, "Paketin miktarı 400 milyon dolardır. Özellikle de bu, ilerlememiz için gerçekten ihtiyaç duyduğumuz zırhlı araçlardır" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ayrıca Sullivan'ı Kiev'de kabul ettiğini dile getirdi.