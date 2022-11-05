Kuzey Kore’den ABD mesajı: En sert şekilde karşılık vereceğiz

HABER MERKEZİ

ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatın ardından silah denemelerine hız veren Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesinden ABD'yi sorumlu tuttu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklanmayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı belirtildi.

Pyongyang'ın uyarılarının "Kore Yarımadası'nda istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmaya dönük barışçıl çabaların ve sabrın bir tezahürü olduğu" kaydedildi.

Kuzey Kore'den ABD'ye kınama ABD'nin caydırma ve herhangi bir provokasyonla başa çıkma bahanesi altında saldırganca ortak hava tatbikatları düzenlediği ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa önlemleri üzerine başlangıçta 4 Kasım'a kadar planlanan eğitimlerin süresini uzatmaya karar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin egemen bir devletin güvenliğine ciddi bir tecavüz ve uluslararası toplumun Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrar arzusuna karşı meydan okuma olan sorumsuz ve pervasız eylemlerini kınamaktadır" denildi.

"YAŞANANLARIN TÜM SORUMLUSU ABD"

Kuzey Kore'nin ABD-Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak tatbikat sonrasındaki askeri adımlarının "düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı niteliğinde" olduğu savunulan açıklamada, "Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun tüm sorumluluğunun, bölgedeki müttefiklerini harekete geçirerek Kuzey Kore'yi yaptırımlar, baskılar ve askeri tehdit yoluyla tek taraflı olarak kendisini silahsızlandırmaya zorlamaya çalışan ABD'ye ait olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, "Düşman güçlerin egemenliğimizi ve güvenlik çıkarlarımızı ihlal etmeye yönelik girişimlerine asla müsamaha göstermeyecek, en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD VE GÜNEY KORE ASKERİ TATBİKATI, KUZEY KORE'NİN "PROVOKASYONLARI" NEDENİYLE UZATILMIŞTI

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ile ortak askeri tatbikatların genişletilerek sürmesi konusunda anlaşıldığını duyurmuştu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri, Kuzey Kore provokasyonlarıyla artan mevcut güvenlik krizi altında iki ülke ittifakının sağlam birleşik savunma duruşunu göstermesinin gerekli olduğu konusunda anlaştı" ifadesi kullanılmıştı.

Hafta başında başlayıp cuma günü sona ermesi beklenen tatbikatın ne kadar süreyle uzatıldığı ise açıklanmadı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına, Güney Kore yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.

Kuzey Kore ise tatbikat öncesinde, tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 adet füze denemesi gerçekleştirmişti.

Güney Kore de buna Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık vermişti.

KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLAR

Yonhap Ajansının haberine göre, Güney Kore, son dönemlerde füze denemeleriyle "provokasyonlarını" artıran Kuzey Kore'ye yönelik ilave yaptırımlar açıklamayı planlıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, "Kuzey Kore'nin provokasyonları devam ederken tek taraflı ek yaptırımlar uygulamayı düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore, geçen ay, 15 Kuzey Koreliyi ve 16 kurumu yaptırım listesine almıştı.