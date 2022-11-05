İsveç: PYD’yle aramıza mesafe koyacağız

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Duvar’ın aktardığına göre İsveç Radyosu’na açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "PYD ve YPG ile PKK arasında Türkiye ve İsveç ilişkilerini zedeleyen yakın bir ilişki olduğunu ve bu nedenle bu örgütlerle aralarına mesafe koyacaklarını" söyledi.

Açıklamalarında Türkiye ile devam eden NATO görüşmelerine işaret eden Billström, “Şüpheli ilişkilerin bulunmayacağını açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu işbirliğinde herhangi bir belirsizlik olmamalı” dedi.

Billström’ün açıklamaları İsveç basınında, ‘ani değişiklik’ ve ‘Hükümet, PYD ile arasında mesafe koyuyor’ şeklinde görüldü.

‘ÖNCEKİ HÜKÜMET İÇİN KÜRT MESELESİ BİR BAGAJDI’

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 8 Kasım’da Türkiye’ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Kristersson, hükümetin kurulmasının ardından yaptığı açıklamalarda NATO sürecinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etmişti. Yine Kristersson’un geçtiğimiz günlerde Erdoğan’a “terörizme karşı işbirliği” mesajını içeren bir mektup yolladığı basına yansımıştı.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise NATO görüşmeleriyle ilgili en kritik çıkışları yapan isimlerin başında geliyor.

Bir gazetecinin Türkiye’de demokrasi olup olmadığıyla ilgili sorusuna, “Halk tarafından seçilmiş bir hükümetin olduğu ve özgür seçimlerin bulunduğu bir ülke demokrasi olarak nitelendirilmek zorunda. Ülkelerin ciddi sorunları bulunabilir ve yine de demokrasi olabilir” ifadeleriyle yanıt veren Billström, cevabında Türkiye ile imzaladıkları anlaşmanın etkili olmadığını söylemişti.

Billström ayrıca, yeni hükümetin öncekine göre İsveç’i NATO’ya daha kolay götürebileceğini belirterek, Kürt meselesinin Magdalena Andersson hükümeti için bir ‘bagaj’ olduğunu ama kendilerinin böyle bir ‘bagaja’ sahip olmadığını ifade etmişti.

Sosyal demokrat hükümetin ilişkilerinin onlara ağırlık oluşturduğunu belirten Billström, “Bu, yapılan resmi açıklamalarla ve İsveç topraklarında Kürt grupların yaptığı aktivitelerin nasıl görüldüğüyle ilgiliydi ve göreve başlayan hükümetin bu tip bir bagaja sahip olmadığını düşünüyorum” demişti.

SOSYAL DEMOKRATLAR, PYD İLE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME KARARI ALMIŞTI

Billström, Amineh Kakabaveh ile önceki sosyal demokrat hükümet arasında imzalanan anlaşmanın da söz konusu ‘bagaja’ açık ve somut bir örnek olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl, Sol Parti’den ayrılarak bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Kakabaveh ile önceki hükümet arasında yapılan anlaşma, Rojava’daki Özerk Yönetim’le ilişkilerin derinleştirilmesini içeriyordu.

Kakabaveh, bunun karşılığında Magdalena Andersson hükümetinin mecliste güven oyu almasının önünü açmıştı.