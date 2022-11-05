Fransız model Müslüman olduğunu açıkladı

HABER MERKEZİ

Marine El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelime-i şehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.