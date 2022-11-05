Yaşam

Fransız model Müslüman olduğunu açıkladı

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, İslamiyet'i seçtiğini "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesiyle duyurdu.
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Marine el Himer
Marine el Himer
avrupa Fransız model Marine el Himer İslam

HABER MERKEZİ

Marine El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelime-i şehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.

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