Google sonuçlarında en çok yanlış bilginin dolaştığı ülke Türkiye

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Gazetecilik alanındaki en prestijli ödül Pulitzer'i kazanan ilk internet haber kuruluşu ProPublica, yanlış bilginin yayılımı açısından Google'ı mercek altına aldı.

Araştırma sonuçlarına göre Google, "yanlış bilgi yaymanın kârlı bir işe dönüşmesine" katkı sağlıyor.

Haber ve bilgi doğrulama platformu teyit.org tarafından özetlenen araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de durum daha olumsuz.

Google tarafından kişiselleştirilen reklamlar, çoğu internet sitesinin ana gelir kaynakları arasında yer alıyor.

ProPublica'nın araştırmasına göre İngilizce dışında yayın yapan ve bu yayınlarla yanlış bilgi yayan sitelerdeki Google reklamlarının oranı %30 ila %90 arasında değişiyor.

ProPublica'nın araştırmasında da yer verilen teyit.org'un verilerine göre Türkiye'de yanlış bilgi yaydığı tespit edilen 50 internet sitesinin 45'inde Google reklamları yer alıyor. Bu da %90'lık bir oranla Türkiye'yi, internette yanlış bilgi yayılımı konusunda zirveye taşıyor.

Türkiye'den sonra listede %87'lik oranla Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek; %80 ile Brezilya, %44 ile İspanya, %38 ile Latin Amerika, %30 ile Almanca konuşulan ülkeler yer alıyor.

Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü'nün başkan yardımcısı ve araştırmacı gazeteci Emre Kızılkaya ise teyit.org'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de dezenformasyonun para kazandırdığını, propagandaların işe yaradığını vurguluyor.

Google'un 2021 yılında Türkiye ekonomisine yaptığı 476 milyar TL'lik katkının 193 milyar TL'sinin reklam araçları ile sağlandığı belirtiliyor. (Kaynak: Webtekno)