Urfa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Urfa - Suruç karayolunun 21'inci kilometresindeki Koçören Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Suruç'tan Urfa'ya giden M.A.'nın kullandığı pamuk yüklü tır, Mehmet Kızılkaya (60) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Kızılkaya ile eşi Selvi Kızılkaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin ağır yaralı kızları Melisa ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Mehmet, eşi Selvi ve kızları Melisa Kızılkaya'nın cenazeleri, adli tıp kurumu morgunda tamamlanan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kızılkaya ailesi fertleri, Suruç ilçesine bağlı Yalpı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. (Kaynak: İHA)