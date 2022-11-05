Japonya’dan Irak’a farklı alanlardaki projeler için kredi

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Japonya'nın Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığıyla Irak hükümetine elektrik, su ve tarım alanlarındaki projeler için kredi sağlayacağı bildirildi.

Japonya'nın Irak Büyükelçisi Futoshi Matsumoto, ülkesinin tüm Iraklıların yararına olacak birkaç önemli projeyi uygulamak için yeni Irak hükümetiyle görüştüğünü bildirdi.

Uluslararası Bağdat Fuarı'na 17 Japon firmasının katıldığını kaydeden Japon büyükelçi, ülkesinin özellikle artan yatırım ve ticaret projeleri yoluyla Irak ile ilişkilerini genişletmeye çalıştığını belirtti.

Matsumoto, ülkesinin JICA aracılığıyla Irak hükümetine elektrik, su ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda uzun vadeli krediler sağlayarak tüm Irak halkının yararına olacak önemli projeleri hayata geçirmeye çalışacağını söyledi.

Japon büyükelçi, Basra ilinde elektrik ve su santralleri alanında JICA aracılığıyla yürütülen birçok projenin başarısına da işaret etti.

Matsumoto, şu anda Irak halkının çıkarına olan birçok önemli ve stratejik projeyi uygulamak için yeni Irak hükümetiyle ciddi görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Japonya, JICA aracılığıyla 2003 yılından bu yana Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta onlarca projeyi hayata geçirdi.

Projelerden bazıları Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra yeni Irak hükümetini desteklemek için yapılan bağışlar, bazıları ise uzun vadeli krediler yoluyla hayata geçirildi.