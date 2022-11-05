AK Partili Miroğlu: HDP fırsatları bu sefer ıskalamasın

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Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmesinin ardından AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu'ndan dikkat çekici bir çıkış geldi.

Miroğlu paylaşımında, "Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları bu defa da ıskalamasın" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu, dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Miroğlu, HDP'ye yapılan ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak,"Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı" dedi.

Miroğlu paylaşımının devamında, "Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları,bu defa da ıskalamasın" ifadelerini kullandı.

METİNER VE TAYYAR’DAN ELEŞTİRİ

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de söz konusu ziyaretin parti için “sıkıntı” oluşturacağını ifade etmişti.

Metiner, “HDP’yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum” dedi. Metiner devamında, “Bundan sonra HDP’ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise, Metiner'in paylaşımını alıntılayarak "Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" demişti.