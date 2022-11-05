Erdoğan muhalefete yüklendi: Türkiye’yi 90’lara döndürecekler

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antep’te çeşitli açılımlarda bulundu.

Burada konuşan Erdoğan muhalefete yükleyerek şunları söyledi:

“Bugün hiçbir sorumlulukları yokken, bu değerlere sahip çıkamayanların yarın ellerine yetki geçerse istikametlerini nereye çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? Güvenliğimizi terör örgütlerinin hamilerine teslim edecektir. Ekonomimizi IMF gibi benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı dijital mecralarla zehirlemek isteyenlere teslim edeceklerdir. Eser ve hizmet altyapımızı kimi yerde işbilmezlikleri, kimi yerde sabotajlarıyla çökerteceklerdir. Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler. Bazen haksızlık mı yapıyoruz diye soruyoruz. Sonra aksini düşünmemizi sağlayacak aklıbaşında politikaları yok.

Karşınızda kaliteli bir muhalefet varsa siz de kendinize çekidüzen vermek zorunda kalırsınız. Biz de her işimizi milletimizle istişare ederek yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle inşa edeceğiz.”

KILIÇDAROĞLU'NUN İNGİLTERE GEZİSİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisine değinen Erdoğan şöyle konuştu:

“Birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı İngiltere, İngiltere olmadı Almanya. Sanırsanız ki ülkenin hayrına iş yapacak. Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var. Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Düyûn-ı Umûmiye'lerden, biz de IMF görünümlü kenelerden kurtardık."