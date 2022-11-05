Yaşam

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir evde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

ABD'de Charles ilçe polisinin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, müstakil bir evden silah seslerinin duyulduğu yönünde yapılan telefon çağrısı üzerine harekete geçen polis, aynı evin içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.

Olayın detaylarını araştıran polis, 5 kişinin arasındaki akrabalık bağlarının belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Polisin açıklamasında, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.

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